Cadas, Pemutaran Wonder Woman di Texas Hanya Boleh Dihadiri Wanita

Wonder Woman (Foto: Ist)

LOS ANGELES - Pemutaran perdana film Wonder Woman di Austin, Texas hanya bisa dihadiri oleh para wanita dan pria tak diperkenankan untuk hadir melalui teman "No Guys Allowed". Hal itu diungkapkan oleh sebuah teater film yang bernama Alamo Drafthouse.

Begitu spesial bagi Alamo Drafthouse sampai-sampai para staf juga harus menjadi seorang wanita selama film Wonder Woman diputar. Mereka pun meminta maaf kepada para pria lantaran malam pemutaran perdana film Wonder Woman begitu terasa spesial. Sampai-sampai mereka meyakini bahwa Wonder Woman adalah karakter yang paling abadi dan inspiratif.

"Maaf, Tuan-tuan, tapi kami ingin memberikan pengumuman bahwa untuk satu malam spesial di Alamo Ritz, hanya wanita saja yang dapat menyaksikkan film tersebut, kami bersungguh-sungguh. Semua orang yang bekerja di tempat staf, projectionist, dan tim kuliner akan menjadi wanita. Karena kami meyakini bahwa karakter Wonder Woman adalah sosok yang abadi dan menginspiratif," tulis pengumuman.

Wonder Woman sendiri akan diperankan oleh Gal Gadot yang di mana dirinya adalah seorang Putri Diana yakni pahlawan yang telah meninggalkan rumahnya di Themyscira untuk mengatasi perang yang terjadi di dunia luar.

Film ini disutradarai oleh Patty Jenkins dan dibintangi Chris Pine, David Thewlis, Robin Wright, Lucy Davis, Danny Huston, Ewan Bremner, Elena Anaya dan Lisa Loven Kongsli. Film ini juga akan dirilis di bioskop pada 2 Juni 2017.