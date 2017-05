VIDEO: Intip Masa Lalu Gru dan Dru di Trailer Despicable Me 3

LOS ANGELES - Film Despicable Me 3 mengeluarkan trailer terbarunya. Dalam trailer tersebut mengangkat sebuah kisah lama Gru dan Dru. Setelah Gru dan Gru lahir, kedua orangtua mereka pun bercerai. Hal tersebut terlihat dalam foto-foto masa lalu Gru dan Dru dalam trailer terbaru film Despicable Me 3.



Dilansir Aceshowbiz, trailer terbaru film ini masih mengisahkan tentang Gru dan Dru yang reuni yang sama-sama disuarakan oleh Steve Carell. Selain itu, ada juga sekilas masa lalu Gru dan Dru dan yang membedakan keduanya satu sama lain.



"Tak lama setelah Anda dan saudara laki-laki Anda lahir, ayah dan saya bercerai dan kami masing-masing membawa satu anak laki-laki. Jelas, saya punya pilihan kedua," kata ibu Gru di bagian pertama trailer.



Ada juga adegan trailer ketika Gru menyambangi rumah dari Dru. Rupanya ajakan Dru tersebut untuk menarik hati Gru untuk menjadi penjahat.



"Saya membawa Anda ke sini untuk melanjutkan bisnis keluarga," ucap Dru. Tak disangka Gru pun menerima tawaran dari Dru untukmenjadi seorang penjahat. Ini akan menjadi menarik lantaran kolaborasi si kembar Gru dan Dru akan disuguhkan melalui film Despicable Me 3.



Tak lupa, dalam trailer ini pun ditampilkan kekonyolan para Minions yang bekerja di rumah Gru. Mereka seolah memberikan dukungan agar Gru kembali ke dunia hitam. Despicable Me 3 akan tayang di bioskop pada tanggal 30 Juni 2017.