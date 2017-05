Pemutaran Premiere Wonder Woman di London Batal Digelar

Wonder Woman (Foto: Moviepilot)

LONDON - Pemutaran film perdana Wonder Woman yang diadakan tanggal 31 Mei harus batal menyusul insiden serangan teroris yang menimpa konser Ariana Grande di Manchester beberapa hari lalu. Sebuah bom meledak yang menewaskan dan melukai beberapa orang.



Dilansir Deadline, Warner Bros memberikan pernyataan bahwa pihak mereka tak ingin melanjutkan kegiatan premiere dan Junket Wonder Woman lantaran situasi saat ini belum kondusif di London.



"Pikiran kita adalah dengan orang-orang yang terkena dampak tragedi baru-baru ini di Inggris. Mengingat situasi saat ini, kami tidak akan melanjutkan rencana kami untuk kegiatan premiere dan junket Wonder Woman di London, " ungkap pihak Warner Bros.



Selain itu, bintang-bintang seperti Gal Gadot sebagai pemeran utama, Chris Pine dan Robin Wright telah dijadwalkan bakal tampil dalam acara red carpet yang telah disiapkan pihak Warner Bros di Leicester Square.