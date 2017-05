Sam Mendes Dikabarkan Siap Garap Film Live-Action Pinocchio

LOS ANGELES - Sutradara film Skyfall dan Spectre, Sam Mendes kabarnya sedang dalam pembicaraan awal untuk mengarahkan film live-action dari Disney, Pinocchio. Menurut kabar yang beredar, saat ini naskah film sedang ditulis oleh Chris Weitz yang juga akan memproduksi film ini dibawah naungan perusahaannya, Depth of Field.



Namun, kabar juga mengatakan bahwa Mendes belum sepenuhnya berkomitmen untuk mengarahkan film Pinocchio, karena ia masih memiliki komitmen untuk proyek film lainnya dan dia juga belum bisa bertemu dengan para pimpinan eksekutif di studio tersebut. Tahun lalu, Mendes terikat untuk mengarahkan remake dari film James and the Giant Peach untuk Disney, namun ia tidak lagi bertugas untuk memimpin proyek tersebut.



Versi animasi asli Pinocchio telah dirilis pada tahun 1940. Film ini didasarkan pada buku anak-anak karya Carlo Collodi yang berjudul The Adventures of Pinocchio yang menceritakan tentang sebuah boneka dan pemahat kayu yang malang. Pinocchio adalah salah satu dari banyak adaptasi live-action yang sedang dikerjakan oleh Disney pada saat ini.



Film lainnya yang sedang dalam masa pengembangan adalah The Lion King yang disutradarai oleh Jon Favreau dan Dumbo oleh Tim Burton. Ada pula The Little Mermaid, Aladdin dan Mulan.



Dilansir Aceshowbiz, Mendes telah menyutradarai American Beauty pada tahun 1999 silam. Dia juga telah memimpin Revolutionary Road yang menyatukan kembali Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet pada tahun 2008 serta mengarahkan film James Bond pics Skyfall dan Spectre pada tahun 2009 dan 2012.