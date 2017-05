Lagu-Lagu Oasis Tak Dibawakan di Tur Dunia Liam Gallagher, Kenapa?

LOS ANGELES – Liam Gallagher akan kembali memulai tur dunianya tahun ini, termasuk di Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2017. Mengingat ia besar dari band Oasis, Liam dipastikan hanya akan sedikit membawakan lagu Oasis dan memilih membawakan lagu solonya di dalam tur itu.

Ia menegaskan bahwa dirinya hanya menyanyikan lagu-lagu Oasis saat sedang berada di dalam mobil atau berada di dalam sebuah bar. Untuk panggung solo, ia pastinya akan lebih memilih lagi.

“Aku hanya menyanyikan lagu Oasis ketika aku sedang berlatih, atau jika diputar di sebuah bar atau di dalam mobil,” ujarnya seperti dilansir NME, Jumat (26/5/2017).

Tentu saja ini adalah kabar buruk bagi beberapa penggemar yang akan mendatangi tur Liam. Lagu-lagu andalan Oasis seperti Don’t Look Back In Anger, Don’t Go Away, dan I Hope, I Think, I Know dipastikan tidak ada dalam playlist-nya.

Pada tanggal 30 Mei 2017, Liam akan memulai turnya di kota kelahirannya, Manchester. Kabarnya ia juga akan menyumbangkan hasil penjualan tiket kepada korban bom Manchester saat konser Ariana Grande. Usai dari Manchester, Liam akan melanjutkan tur ke London, Dublin dan Glasgow.