Lagu Terbaru Halsey dan Lauren Jauregui Tuai Perbincangan, Ini Alasannya

LOS ANGELES - Lagu terbaru milik Halsey dan Lauren Jauregui menuai perbincangan. Single terbarunya itu berjudul Strangers.

Sepert yang dikutip Aceshowbiz, lagu Strangers milik Halsey akan melengkapi dari albumnya yang berjudul "Hopeless Fountain Kingdom". Sebelumnya Halsey telah merilis lagu yang berjudul Now or Never dan Eyes Closed.

Dalam lagu itu pula Halsey nampak menggandeng Lauren Jauregui untuk memantapkan lagu Strangers tersebut. Lagunya terdengar seksi dan Halsey begitu senang dengan lagu tentang penyuka sesama jenis tersebut. Berikut petikan lagu Strangers.

"When I wake up all alone/ And I'm thinking of your skin/ I remember, I remember what you told me/ Said that we're not lovers, we're just strangers/ With the same damn hunger/ To be touched, to be loved, to feel anything at all," nyanyi Halsey and Lauren.

Halsey juga tampak begitu gugup saat merilis lagunya tersebut lewat sebuah cuitannya pada twitter. Tapi dirinya cukup merasa senang dengan lagu tersebut.

"Salah satu lagu favorit saya yang pernah saya tulis, saya sangat, sangat, sangat, sangat senang," tulis Halsey.

Tak hanya itu, Halsey pun mengungkapkan mengapa dirinya memilih Lauren sebagai rekan duetnya pada lagu tersebut lantaran dirinya ingin lagunya begitu nyata terdengar.

"Saya berpikir sendiri, kalau saya ingin lagu ini bisa dipercaya, itu butuh nyata, jadi saya tidak akan memasukkan seorang gadis ke lagu yang lurus," tutup Halsey.