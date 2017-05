Ini Dia Rahasia Kunci Kesuksesan TWICE

Twice (Foto: Koreaportal)

SEOUL - Menuju usia dua tahun berkarier, girlband TWICE telah meraih sederet penghargaan dan dikenal dunia. Lahir dari salah satu agensi terbesar di Korea Selatan, JYP Entertainment, mereka menjadi sorotan publik lewat sejumlah karya yang menarik perhatian.

Dukungan dari para fans tak lupa menjadi salah satu faktor kesuksesan mereka. Dalam tayangan I Can See Your Voice pada 25 Mei 2017, Jihyo mengungkapkan alasan mereka bisa mendapatkan dukungan tersebut.

"Kami berusaha keras untuk bisa berkomunikasi dengan fans kami. Kami bahkan pernah melakukan siaran tanpa menggunakan riasan. Kami mencoba untuk menunjukkan diri kami sebenarnya kepada fans selagi berkomunikasi degan mereka. Dan menurutku fans kami sangat menyukainya," jelas Jihyo, dilansir Soompi.

Di samping itu, TWICE baru saja merilis lagu baru berjudul Signal dan langsung meraih kesuksesan dengan duduk di urutan tangga musik kedua pada minggu pertama. Selain itu, video musik mereka berjudul T.T juga baru-baru ini meraih 200 juta penonton di YouTube.