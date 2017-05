Asmara Selena Gomez dan The Weeknd Siap Berlanjut dalam Lagu

LOS ANGELES - Sebuah kabar santer terdengar bahwa Selena Gomez akan berkolaborasi dengan sang kekasih The Weeknd. Diketahui, mereka sedang dalam satu studio untuk mengerjakan lagu tersebut.



Dilansir Aceshowbiz, judul lagu Selena dan The Weeknd yakni In Her Element. Kabar tersebut muncul ketika pada April lalu seorang narasumber mengatakan bahwa mereka benar-benar cocok secara musikal, saat mereka sedang mengerjakan lagu bersama bahkan chemistry antar keduanya pun menyatu.



"Mereka benar-benar terlihat cocok secara musikal saat mereka mengerjakan sebuah lagu bersama," kata seorang sumber.



Tak hanya itu Elle U.K juga menambahkan bahwa sebuah lagu yang berjudul 'In Her Element" tercatat dalam wikipedia yang ditulis oleh Max Martin dan terdaftar sebagai lagu dari Selena dan sang pacar.



Namun hal tersebut belum dapat dipastikan lantaran belum dikonfirmasi secara resmi baik Selena Gomez ataupun The Weeknd sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa wikipedia dapat dimanipulasi oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab.



Di sisi lain hubungan antara Selena Gomez dan The Weeknd semakin serius. Sempat diberitakan sebelumnya Selena ingin dihamili oleh The Weeknd agar kisah cinta mereka semakin erat nantinya. Terlihat juga Selena dan sang pacar sedang berada di Chicago untuk menyaksikkaan film "Alien: Covenant".