FOTO: Anggun Komentari Peristiwa Ledakan Bom di Kampung Melayu

JAKARTA - Peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu 24 Mei 2017, menyedot perhatian para publik figur. Salah satunya Anggun C. Sasmi, yang juga ikut ambil suara dalam peristiwa yang menewaskan 3 orang anggota kepolisian tersebut.

Dalam keterangan foto di akun Instagramnya, pelantun Mimpi tersebut menegaskan bahwa tidak ada agama yang mentolerir pembunuhan. Baginya siapapun yang telah membunuh orang-orang yang tidak bersalah, ia seolah-olah telah membunuh semua umat manusia.

"No religion tolerates killing. "Whoever kills an innocent life it is as if he has killed all humanity." #JakartaBombings #Manchester #Marawi," tulis Anggun pada keterangan foto.

A post shared by Anggun Official (@anggun_cipta) on May 24, 2017 at 11:37am PDT

Melihat unggahan tersebut para netizenpun mengaku setuju dengan apa yang dikatakan oleh ibu dari Kirana Cipta Montana. Mereka bahkan berharap agar pihak berwajib dapat mengungkap siapa dalang dari peristiwa pengeboman yang berlangsung malam tadi."Turut berduka cita bagi keluarga korban. #prayforindonesia," tulis abditumanggor."Agree mba anggun...gw kaga peduli mereka agamanya apa...tp yg jelas mereka itu gak punya sisi kemanusiaan sama sekali!," tulis tere_pita.



"Who behind all this...? Smg polisi bisa mengungkap dalang d balik teror dinegeri qt ini INDONESIA," tulis hana_cipta237.