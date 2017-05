FOTO: Duh Baper, Rina Nose Kenang Lokasi Ijab Kabul dengan Mantan Suami

JAKARTA - Penyanyi sekaligus presenter Rina Nose saat ini diketahui tengah menghabiskan waktu liburan di Bali. Tidak sendiri, kehadiran wanita berusia 33 tahun tersebut ke Pulau Dewata juga turut didampingi sang mantan suami, Ridwan Federani Anwar.

Dalam kesempatan tersebut ia tak lupa mengunjungi beberapa tempat-tempat menarik di Bali untuk mengabadikan foto. Salah satunya mengunjungi lokasi ijab kabul dirinya dan Ridwan di kawasan Sanur.

"Pantai Sanur Bali 12/12/2012. Lima tahun lalu, tepat di titik ini dia pernah berucap "saya terima nikahnya Nurina Permata Putri binti Tatang Sulaeman..........," tulis Rina pada keterangan foto.

"Di suatu peristiwa, kami berikrar sehidup semati, kemudian kami mengingkarinya pada suatu peristiwa yang lain. Kini kami kembali di titik ini, napak tilas perjalanan kami, tanpa suatu ikrar apapun. Hanya menyimpan harapan baik yang selalu disemogakan," sambungnya.

Melihat unggahan tersebut para netizen sontak mendoakan agar pasangan ini bisa kembali bersatu dan merajut kebahagiaan bersama. Mereka juga mengaku haru dengan isi postingan Rina mengenai pernikahannya dengan sang mantan suami yang kini diketahui kembali dekat dengannya.

"Aamiin, semoga harapan baik yang disemogakan itu segera diijabah oleh Allah SWT ya teh @rinanose16," tulis kurnia.di_.

"Semoga Allah memberikan hidayah bagi kalian berdua.dan jika kelak memang kembali bersama.. berarti Allah Masi memberikan kepercayaan buat kalian memiliki kebagian untuk membangun keluarga yang bahagia dan insyaallah memiliki keturunan yang Sholeh dan Sholehah... Amin.. Uhhh jadi terharu dan falling in love.. You the best two person @rinanose16 @ridwanfanwar semoga dapat kabar bahagianya cepat yah...," tulis mhyrnawati_amir.