Nih, Alasan Anda Wajib Saksikan Fight My Way

Solopos.com, SOLO – Para pencinta drama Korea kini siap dimanjakan oleh Fight My Way tayang perdana pada Senin (22/5/2017). Penampilan Park Seo Joon yang menjadi pemeran utama tentu menjadi yang paling ditunggu.

Fight My Way mengisahkan seorang pemuda yang berjuang mengejar cita-citanya. Park Seo Joon berperan sebagai atlet bela diri bernama Go Dong Man. Ia memiliki seorang sahabat perempuan bernama Choi Ae Ra yang diperankan oleh Kim Ji Won. Dilansir Solopos, apa alasan Anda wajib menonton drama ini?

Pertama, Anda bisa menyaksikan transformasi Park Seo Joon. Dalam drama Kill Me, Heal Me, Seo Joon mampu membius penonton saat memerankan seorang novelis, Oh Ri On, sementara di She Was Pretty, dia benar-benar mengubah dirinya menjadi pemimpin redaksi majalah mode.

Di Fight My Way, Park Seo Joon berusaha lebih baik untuk berperan sebagai atlet seni bela diri. Ia mengikuti pertandingan bela diri yang sebenarnya dan menerima pelatihan khusus.

Kedua, Anda bisa melihat totalitas emosional Park Seo Joon. Dari asmara yang romantis hingga aksi yang karismatik, Park Seo Joon mampu menyampaikan berbagai emosi dengan kemampuan aktingnya. Penonton sudah mengandalkannya untuk berakting dengan ekspresi beragam.

Terakhir, Park Seo Joon dikenal sebagai “king chemistry” oleh rekan-rekannya. Dia mampu membentuk chemistry mengesankan dengan setiap aktris atau aktor yang pernah bekerja sama dengannya.

Fight My Way tayang setiap hari Senin dan Selasa pukul 22.00 waktu setempat di saluran televisi KBS2.