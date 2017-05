Intip Persiapan Kontestan The Next Boy/Girl Band Global TV

Salah satu peserta The Next Boy/Girl Band (Foto: Okezone)

JAKARTA - Salah satu tim The Next Boy/Girl Band melakukan persiapan menjelang episode keempat. Salah satu anggota tim mengaku akan menampilkan suatu kejutan.

Salah satu tim yang beranggotakan Malvin Saputra, Sebastian Teti, Gressa Putri dan Devin Sanjaya sudah bersiap menghadapi episode empat. Persiapan yang mereka lakukan dengan cara memantapkan gerakan satu sama lainnya.

"Ini adalah salah satu penampilan kita dengan dance terupdate ya udah hampir-hampir kaya K-Pop ya dan oh may God, kaya enggak punya waktu mau menghafal. Fokus-fokus dan aku bersyukur banget punya tim. Kita bakal kasih kejutan buat besok. Kita pun bakal matengin semuanya," tutur salah satu anggota The Next Boy/Girl Band saat ditemui Okezone di Gedung MNC News Center, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2017).

Mereka juga menambahkan bahwa selebihnya penampilan mereka akan dinilai di mata juri dan penonton. Acara The Next Boy/Girl Band ditayangkan di Global TV. Acara ini pun menampilkan beberapa bakat anak muda seperti menari, bernyanyi dan lain-lain.

Untuk itu menarik kita saksikan besok Kamis 24 Mei 2017 pukul 18:30 WIB. Penampilan seperti apa yang bakal disajikan Malvin Saputra dkk. "Selebihnya biar juri dan penonton yang menilai," tutupnya.