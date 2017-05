FOTO: Iqbaal CJR Comeback Jadi Trending di Twitter

JAKARTA – Iqbaal ‘CJR’ dikabarkan telah kembali ke Tanah Air dari masa studinya di Amerika Serikat. Kontan, kedatangan Iqbaal itu disambut dengan antusias oleh fans yang telah lama menanti kehadirannya.

Bagaimana tidak, hashtag #WelcometoIndonesiaIqbaal langsung trending di Twitter, Rabu (24/5/2017). Cuitan-cuitan netizen menuliskan rasa rindu dan ingin segera bertemu personel CJR tersebut. Hari itu disebut-sebut dapat menyamai keramaian hari perayaan fans CJR yang sering disebut Comate Day.

#WelcomeToIndonesiaIqbaal; the best gift of comate day ever





“I'm so excited omg,welcome back to ind baal, istirahat dulu gih istirahat & have fun ya quality time with ur fams💙 #WelcomeToIndonesiaIqbaal,” tulis @SoniQStronger.

“#WelcomeToIndonesiaIqbaal; the best gift of comate day ever,” tulis @CJRLOCKSCREEN.

“Gimana atuh ternyata belum move on dari @iqbaale 😔 Pleaaase make the meet n great 😭 miss you so badly baleee 😔 #WelcometoIndonesiaIqbaal,” tulis @octavianimns.

Meski begitu, Iqbaal sendiri belum memberi keterangan mengenai kedatangannya melalui media sosial. Foto terakhir yang diunggahnya di Instagram masih bertanggal April 2017.