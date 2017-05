Nih Quotes Populer dari Roger Moore

LONDON – Sebagai salah satu aktor legendaris, kata-kata Roger Moore bisa jadi panutan dan pedoman bagi para fans yang setia melihat aksinya di layar kaca. Sebagai rekan, posisinya tidak jauh hebatnya dengan aktris legendaris Audrey Hepburn maupun pemeran asli James Bond, Sean Connery.

Tentunya, Roger sendiri tidak lepas dari perkataan-perkataan lucu dan humoris, sifat yang paling terkenal darinya selama memerankan James Bond. Meski lucu, ucapannya dapat memiliki nilai-nilai yang inspiratif. Penasaran? Yuk, cek daftar quotes kompilasi Okezone dari berbagai sumber di bawah ini!

1. Of course I do my own stunts. And I also do my own lying.

(Tentunya aku melakukan stunt sendiri. Dan aku juga berbohong sendiri.)

2. If you don't have humour, then you may as well nail the coffin lid down now.

(Jika kamu tidak punya humor, lebih baik paku saja tutup peti matimu.)

3. "My acting range? Left eyebrow raised, right eyebrow raised"

(Kemampuan aktingku? Alis kiri naik, alis kanan naik.)

4. "To me, the Bond situations are so ridiculous, so outrageous. I mean, this man is supposed to be a spy and yet, everybody knows he's a spy. Every bartender in the world offers him martinis that are shaken, not stirred. What kind of serious spy is recognized everywhere he goes? It's outrageous. So you have to treat the humor outrageously as well.”

(Buatku, Bond itu sangat konyol dan gila. Maksudku, dia harusnya jadi mata-mata, tapi semua orang tahu. Semua bartender menawarkannya martini yang dikocok, bukan diaduk. Mata-mata sungguhan mana yang diketahui semua orang kemanapun ia pergi? Ini gila. Jadi kamu harus menganggap lawakan ini secara gila juga.)

5. "I always said Sean (Connery) played Bond as a killer and I played Bond as a lover. I think that Daniel Craig is even more of a killer. He has this superb intensity; he’s a glorious actor."

(Aku selalu bilang Sean (Connery) memerankan Bond sebagai pembunuh dan aku memerankannya sebagai seorang kekasih. Kupikir Daniel Craig lebih pembunuh lagi. Dia punya intensitas yang hebat; dia aktor yang hebat.)

6. “I think a little bit behind George Lazenby I suppose"

(Kupikir aktingku sedikit lebih buruk dari George Lazenby.)

7. "I enjoy being a highly overpaid actor."

(Aku senang jadi aktor yang terlalu mahal.)

8. The wonderful thing about age is that your knees don't work as well, you can't run down steps quite as easily and obviously you can't lift heavy weights. But your mind doesn't feel any different.

(Yang hebat dari menua adalah lututmu tidak lagi bekerja baik, kamu tidak dapat lagi mudah turun tangga dan tentunya tidak mengangkat beban berat. Tapi otakmu tak merasa ada yang beda.)

9. "I've not planned my funeral. I'm not the Queen. A procession through the streets of Stockwell would be nice, I suppose. But when I go, I'd just like everyone to say: 'He lived longer than anyone I knew.”

(Aku tidak merencanakan pemakamanku. Aku bukan Ratu. Prosesi lewat jalan Stockwell, kurasa, oke-oke saja. Tapi ketika aku mati, aku ingin semuanya mengatakan: ‘Dia hidup lebih lama dari siapapun yang aku kenal.)

10. You can either grow old gracefully or begrudgingly. I chose both.

(Kamu bisa tumbuh tua dengan hormat atau dengan iri. Aku pilih dua-duanya.)