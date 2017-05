Diam-Diam Lee Min Ho Pamer Foto Bagian Tubuh Suzy Bae

SEOUL - Lee Min Ho tahu betul cara memperlihatkan Suzy Bae ke publik. Aktor kondang Bounty Hunters itu pun menyimpan foto dari penyanyi yang akrab disapa Suzy Miss A.



Mengutip Naver, terdapatkan beberapa bagian tubuh Suzy yang disimpan Lee Min Ho dan diperlihatkan olehnya. Salah satunya jari dan tangan Suzy Bae yang ternyata pernah diperlihatkan oleh Min Ho.



Beberapa netizen menyadari bahwa tangan yang sedang memfoto Lee Min Ho itu adalah Suzy. Mengingat tangan tersebut sangat mirip dengan Suzy Bae.



"Tangannya mirip sekali dengan foto yang ini, kurasa itu benar tangannya Suzy," ujar netizen.



Sementara itu di tengah perpisahan mereka, Suzy mencari kesibukan lain dengan melakukan syuting untuk drama terbarunya, While Are You Sleeping bersama Lee Jong Suk.