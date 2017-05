Kehilangan Sosok Roger Moore, Michael Caine: Dunia Tak Akan Sama Lagi

JAKARTA – Meninggalnya Roger Moore membawa duka luar biasa bagi Michael Caine, ia mengaku paling bersedih atas hal tersebut karena dirinya adalah sahabat terdekat juga teman dalam berakting. Kesedihan yang dirasakan pun ia tuangkan dalam unggahannya di Twitter.

Dalam cuitannya, Micahel Caine menyebut bahwa Moore adalah teman terdekatnya, bahkan ia menyebut hidupnya kini tak akan sama lagi tanpa kehadiran sang sahabat. Begitu dekatnya Caine dengan Moore yang membuat dirinya terkejut mendengar kabar duka itu.

I am devastated today at loosing one of my oldest and closest friends ROGER MOORE, my world will never be the same again.