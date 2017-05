FOTO: Kenangan dari Para Bond Girl untuk Roger Moore

LONDON – Meninggalnya Roger Moore menjadi duka luar biasa bagi industri film. Mereka yang pernah bekerja sama dengan Moore di James Bond khususnya memberikan tribute pada pemeran agen 007 di tujuh film itu, tak terkecuali para Bond Girl.

Jane Seymour, sang Bond Girl di Live and Let Die menulis pesan panjang menyusul meninggalnya Moore. Dalam sebuah wawancara, Seymour menyebut hubungannya dengan Moore lebih dari sekadar lawan main, tapi lebih seperti adik kakak.

“Aku hancur saat mengetahui kematian Roger Moore. Peran utama pertama yang pernah kudapat sebagai Bond Girl adalah sebuah dunia baru dan menakutkan. Dan Roger memegangku dan menuntunku melewati semua proses,” tulis Moore di Instagram sembari mengunggah fotonya dengan Moore.

So sorry to hear about Rogers passing today. RIP my 007 @sirrogermoore pic.twitter.com/RbLwzoNOwy — Tanya Roberts (@TanyaVRoberts) May 23, 2017

Ia melanjutkan, “Dia mengajariku tentang etika kerja dan kerendahan hati. Dia sangat lucu, baik hati, dan bijaksana pada semua orang di sekelilingnya dan Roger mengajariku apa dan bagaimana seharusnya seorang bintang film. Lewat kerjanya bersama UNICEF, dia menunjukkan padaku arti sebenarnya dari menjadi berbelas kasih dan memberi. Dia adalah Bondku,”

My Bond is gone, am filled with great sadness. Roger was the epitome of Bond, witty, sofisticated, elegant, funny. Rip — Britt Ekland (@BrittEkland) May 23, 2017

Bond Girl yang bermain di The Man with the Golden Gun, Britt Ekland juga tak ketinggalan memberikan tribute pada Moore. “Bondku telah pergi. Aku sangat sedih. Roger adalah lambang dari Bond, jenaka, pintar, elegan, dan lucu. RIP,” kicau Ekland di Twitter.

Tak ketinggalan memberikan tribute adalah Tanya Roberts yang menjadi lawan main Moore di James Bond: A View to Kill. Selain mengungkapkan kesedihannya atas kepergian Moore, Roberts juga mengunggah foto berisi kesannya selama bekerja sama dengan aktor asal Inggris itu.

“Sangat sedih mendengar kepergian Rogers hari ini. Kami bersenang-senang selama bermain di A View to Kill bersama. Dia selalu punya lelucon untuk dibagikan dan adalah sebuah kebahagiaan bisa bekerja dengannya,” demikian terpampang dalam foto yang diunggah Roberts.