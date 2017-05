Nih Aksi Roger Moore dan 3 'Bond Girl' di James Bond

LONDON – Bicara tentang Roger Moore tak akan lepas dari karakternya sebagai James Bond dan wanita-wanita cantik yang dikenal dengan sebutan ‘Bond Girl’. Dalam rangka mengenang Roger Moore yang meninggal dunia pada Selasa 23 Mei 2017, Okezone menyajikan tiga ‘Bond Girl’ cantik yang menjadi lawan main Moore. Mereka adalah:

1. Major Anya Amasova di The Spy Who Loved Me



Barbara Bach menjadi pemeran Major Anya Amasova dalam The Spy Who Loved Me. Karakter Amasova paling diingat dengan balasan-balasannya pada perkataan Bond. Salah satu yang paling legendaris adalah saat Amasova dan Bond melarikan diri dari musuh mereka, Jaws, dimana Amasova menunjukkan kemampuan menyetirnya yang mematikan usai diejek oleh sang agen 007.

2. Octopussy di Octopussy (1983)



Octopussy menjadi satu-satunya Bond Girl yang namanya dipakai sebagai judul film James Bond. Maud Adams sang pemeran Octopussy juga menjadi satu-satunya aktris yang muncul di tiga film Bond, yakni lewat The Man With the Golden Gun dan A View to Kill meski hanya sebagai ekstra.

3. May Day di A View to Kill (1985)



May Day diperankan oleh Grace Jones. Dalam karakternya, May Day adalah pengawal dari lawan James Bond di A View to Kill. Karakternya yang kuat sebagai seorang pengawal dan pembunuh membuat May Day dikenal sebagai Bond Girl terkuat yang pernah ada. Kala itu Jones mengklaim jika Roger Moore sendiri sedikit merasa terintimidasi dengan karakternya.