The Spy Who Loved Me, Aksi Roger Moore Selamatkan Dunia dengan Dasi Kupu-Kupu

LONDON - Begitu banyak kenangan yang ditinggalkan Roger Moore ketika dirinya masih aktif dalam memerankan James Bond. Salah satu gaya terbaik Roger Moore versi Okezone yakni dalam film The Spy Who Loved Me.

Dalam film tersebut Moore begitu sangat rapi dengan setelan jas hitam lengkap dengan dasi kupu-kupu hitam yang melekat dilehernya.

Tak hanya itu rambut rapinya juga tak luput dari perhatian yang mencerminkan kegagahan seorang pria dalam film tersebut. Meski dalam akting-akting Moore terlihat berbeda dengan para bond-bond setelahnya atau sebelum dirinya.

Pada film The Spy Who Loved Me ini mengambil judul dari novel Ian Fleming yakni The Spy Who Loved Me.

Cerita film tersebut melibatkan megalomaniac tertutup yang bernama Karl Stromberg, yang berencana menghancurkan dunia dan menciptakan peradaban baru di bawah laut. Tim Bond bergabung dengan agen Rusia, Anya Amasova, untuk menghentikan Stromberg.

Disisi lain diketahui bahwa Moore adalah salah satu pemeran James Bond terlama dalam film-film dari agen rahasia 007. Film inipun dirilis pada tahun 1977.