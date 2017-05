FOTO: Michael Caine Sangat Kehilangan Sosok Sahabat Seperti Roger Moore

LONDON- Sama-sama sebagai seorang aktor, Michael Caine juga bersedih dengan kematian Roger Moore. Rupanya Roger merupakan sahabat terdekat dari Michael Caine.

Dalam cuitan twitternya, Micahel Caine menyebut bahwa Moore adalah teman terdekatnya sampai-sampai Michael juga menuturkan bahwa hidupnya tak akan sama lagi. Sebegitu dekatnya Caine dengan Moore yang membuat dirinya kaget mendengar kabar duka tersebut.

I am devastated today at loosing one of my oldest and closest friends ROGER MOORE, my world will never be the same again.