FOTO: Netizen Doakan Ryuji Utomo dan Ariel Tatum Langgeng

#RUjourney (slide foto untuk mengikuti cerita) •1. Awal pertama kali ayah saya sakit, kami sekeluarga menemaninya di Tan Tock Seng Hospital, Singapore (1999). •2. (2002) Pertama kali saya mulai bermain sepakbola, ayah saya adalah orang yang pertama kali mengantar saya ketempat latihan. Pada saat itu kondisinya sedang sakit tapi dia tetap ingin mengantar saya di ekskul sekolah. Saya waktu itu adalah anak dengan tubuh gemuk dan paling tidak bisa bermain bola atau bahkan tidak berbakat diantara teman teman saya yang lain, pada saat latihan pertama itu saya merasa malu sama ayah saya karena sebetulnya saya ingin menghibur dia yang sedang sakit tetapi saya malah menjadi bulan bulanan anak lain di depannya. Dalam perjalanan pulang beliau melihat wajah sedih saya lalu berpesan "Nak, kalau kamu ingin menjadi yang terhebat mulailah jadi pekerja terkeras diantara yang lain,hiraukan cacian orang". Sejak saat itu setiap pulang sekolah saya selalu latihan di halaman rumah lalu saya mulai ikut sekolah sepakbola karena pesannya dan tekad saya untuk jadi pesepakbola (yang awalnya tidak di dukung ibu saya,karena pendidikan yang beliau utamakan). •3. (2003) Ibu saya, wanita terkuat! akhirnya mulai mensupport sepakbola saya (hingga sekarang) •4. (2005) Ini dimana ayah saya terakhir menemani saya menerima piala di lapangan. Karena selang beberapa minggu dokter memutuskan untuk melarangnya datang ke lapangan. Disinilah saya merasa nyaris putus asa. Tapi setelah itu saya justru tersadar, saya harus bekerja keras dan fokus agar dapat menjadi pemain sepakbola pro agar ayah saya dapat melihat saya bermain sepakbola lagi, walau lewat tv! Sejak saat itu saya putuskan untuk kerja keras agar dapat membanggakan orang orang yang mencintai saya. •5. Disinilah saya sekarang, walau masih terus belajar dan banyak prestasi yang harus saya capai. Sepakbola hidup saya, saya tidak akan berhenti sampai saya tidak bisa berlari untuk membanggakan orang yang saya cintai. Pesan yang bisa saya sharing dari pengalaman saya, Tetap tersenyum dalam kondisi sulit, jadikan cibiran&hinaan orang untuk memecut tekad anda untuk terus maju hingga sukses menjadi jawaban untuk mereka. Konsisten dan kerja keras.

