FOTO: Sederet Rekan Artis Ucapkan Duka atas Kematian Roger Moore

LONDON – Sir Roger Moore, KBE dikenal sebagai salah satu pemeran James Bond yang melegenda. Terkenal sebagai Bond yang suave dan lebih santai, kabar kematiannya membuat tidak hanya fans, namun para figur publik ikut angkat bicara atas kematiannya melalui media sosial.

Salah satunya adalah aktor dan musisi Michael Ball. Artis senior Inggris tersebut mengungkap dirinya memandang Roger bak paman sendiri.

“Paman kesayanganku Roger meninggal dunia. Ini hari yang sangat sedih. Aku sangat mencintainya. Dermawan, lucu, cantik dan baik. #ROGERMOORE,” tulis Ball dalam akun Twitter-nya, Selasa (23/5/2017).

Selain Ball, beberapa artis besar dan selebriti Hollywood juga mengungkap rasa duka. Ibu keluarga Kardashian, Kris Jenner, menyampaikan rasa dukanya dan menyebut Roger sebagai tokoh James Bond terbaik. “James Bond terhebat... sangat sedih mendengar Roger meninggal dunia. Doa dan pikiranku tertuju untuk keluarganya,” tulis Kris.

Selain itu, ucapan juga datang dari aktor Russell Crowe, Edgar Wright, dan mantan pesepakbola Gary Lineker.

Roger meninggal dunia Selasa (23/5/2017) karena penyakit kanker yang diidapnya. Meski hanya sebentar, keluarga menganggap pertarungannya dengan penyakit tersebut termasuk salah satu yang dahsyat. Sementara itu, dirinya berusia 89 tahun ketika meninggal dunia.

Hingga kini, Roger memegang rekor dengan memerankan Bond dalam waktu yang paling lama dibanding arti-artis lainnya dan membintangi sebanyak tujuh film 007, dimulai dari Live and Let Die (1973) hingga A View to A Kill (1985). Sementara itu, Bond terkini yaitu Daniel Craig masih akan menghitung waktu dan bukan tidak mungkin akan menyusul Roger.