Prilly Latuconsina Girang Bukunya Dibuat Film

Solopos.com, SOLO – Tak hanya piawai berakting, Prilly juga dikenal bisa bernyanyi, dan menulis puisi. Bahkan, beberapa waktu lalu, ia telah merilis buku kumpulan puisi pertamanya, 5 Detik dan Rasa Rindu.

Siapa sangka, curahan hati Prilly yang dituangkan dalam puisi itu sangat digandrungi pembaca. Bahkan, buku tersebut menjadi salah satu yang terlaris. Kesuksesan itu membuat Prilly amat bahagia. Melalui akun Instagram-nya, @prillylatuconsina96, ia mengungkapkan kebahagiaan atas pencapaian buku pertamanya.

“Boom! Tarik nafas buang nafas. Sebenernya saya bingung mau nulis caption apa saking bahagia dan gak nyangka. Yaudah saya cerita aja, awalnya hanya mengikuti hobby aja nulis puisi dan kebetulan pada saat itu lagi mengalami suatu peristiwa yang sangat menginspirasi saya untuk menulis, lalu lahirlah 5 Detik dan Rasa Rindu,” tulis Prilly mengawali kisahnya, Senin (22/5/2017) dilansir Solopos.

“Tidak pernah kepikiran akan jadi buku juga, tapi alhamdulillah buku ini menjadi salah satu buku terlaris. Kaget dan bersyukur sekali,” sambung dia.

Kebahagiaan Prily makin bertambah kala Manoj Punjabi, produser film top Indonesia bertanya cerita di dalam bukunya. Setelah mendengar penjelasan Prilly, Manoj menilai cerita di buku itu menarik untuk difilmkan.

“Tiba-tiba pak Manoj memanggil saya dan bertanya, tell me about your book. Sebenernya peristiwa apa sih yang ada di dalamnya. Sebenernya saya malu karena kalo saya cerita, itu sama aja saya curhat haha. Tapi akhirnya saya menceritakan salah satu peristiwa kuat di dalam buku saya. Lalu, tak di-sangka2 pak Manoj bilang peristiwa yang saya ceritakan sangat jarang terjadi dalam percintaan, tapi menarik sekali untuk diangkat menjadi sebuah film,” papar Prilly.

Prilly mengaku sempat ragu jika kisah dalam bukunya difilmkan. Namun, setelah berpikir, ia merasa kesempatan tentu tak datang dua kali. Akhirnya, ia pun setuju dengan pendapat Manoj.

“Awalnya aku ragu karena takut pasti akan lebih banyak orang yang berasumsi. Tapi, setelah saya pikir ya kenapa enggak. Jadi, bisa dibilang dilm 5 Detik dan Rasa Rindu adalah jawaban dan gambaran peristiwa misterius yang selama ini bersembunyi di balik sajak puisi. Mungkin ini yang dinamakan menjawab dengan karya. So this is it % Detik dan Rasa Rindu the movie coming soon,” tutup dia.