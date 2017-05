FOTO: Jenazah Roger Moore Akan Dimakamkan di Monako

LONDON – Kematian Roger Moore meninggalkan luka dalam tidak hanya untuk keluarga, namun juga para fans serial film James Bond. Namun, kematiannya sudah direncanakan dengan matang oleh salah satu aktor James Bond paling terkenal itu.

Sesuai dengan permintaan Roger, ia akan dikuburkan di Monako dalam acara pemakaman privat. Kabar tersebut disebarkan melalui akun Twitter Roger, Selasa (23/5/2017) yang diurus ketiga anaknya yaitu Deborah, Geoffrey, dan Christian.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg