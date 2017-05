Yuk Intip Adegan Musikal di Beauty and the Beast yang Dihapus

Beauty and the Beast (Foto: Ist)

LOS ANGELES – Adegan yang hilang di Beauty and the Beast akhirnya bisa dinikmati penonton setelah versi blu-ray beredar online. Adegan yang dipotong di versi film itu berisi scene Beast muda dan lagu Days in the Sun sebagai latar musik.

Seperti terlihat dalam video, adegan yang dipotong itu memperlihatkan Beast kecil yang tidur di ranjangnya sementara sang ibu datang dan menyanyikan lagu Days in the Sun.





Gambaran ini berbeda dengan apa yang diperlihatkan di versi bioskopnya di mana penonton disuguhi adegan Beast muda bernyanyi untuk sang ibu yang sedang sakit.

Bill Condon selaku sutradara menjelaskan alasan di balik keputusannya menghapus dan mengubah adegan tersebut. Hal itu karena Condon takut penonton akan salah mengenali ibu Beast muda sebagai penyihir yang mengutuknya.

“Ketika kami melakukan preview film, ada sejumlah penonton yang bingung. Mereka berpikir Harriet (ibu Beast) adalah Hattie Morahan, sosok si penyihir yang diperankan Agatha. Mereka berdua memang sangat mirip,” jelas Condon dalam video.

Condon melanjutkan, “Jadi dengan berat hati, ketika kami melakukannya lagi, meskipun tetap dengan Harriet, kami harus membaringkannya di tempat tidur dan dengan rambut gelap. Katakanlah ini berarti kami harus melakukan casting ulang karena di versi yang baru sekarang ada bagian menyanyi dan kami butuh seseorang dengan suara terlatih.”