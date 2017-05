Tom Cruise Pastikan Top Gun Akan Dibuat Sekuel

LOS ANGELES – Rindu dengan aksi-aksi berbahaya Tom Cruise di film lawas Top Gun? Tidak usah khawatir karena sebentar lagi, mantan suami Katie Holmes itu akan segera kembali menjadi Maverick.

Selasa 22 Mei 2017, Tom mengonfirmasi jika sekuel Top Gun akan segera dibuat. Meski tak menyebutkan kapan pastinya, namun bintang Mission: Impossible tersebut mengungkap jika dia akan segera syuting Top Gun 2.

WORLDWIDE EXCLUSIVE: @TomCruise just confirmed that Top Gun 2 is happening! "I’m gonna start filming it probably in the next year". #sun7 pic.twitter.com/X17xvxz4Q4