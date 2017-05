Keren, Ibunda Aska 'Rocket Rockers' Terlibat di Album Hoolahoop

JAKARTA - Hoolahoop pernah menjadi idola ketika hadir di industri hiburan pada tahun 2012. Kini setelah lama vakum, Hoolahoop mencoba eksis lagi dengan album berjudul "Nirmana".

Kali ini, Hoolahoop tetap setia dalam genre rock yang fresh dengan gaya kekinian. Tak cuma itu, tema-tema sosial juga ikut masuk dalam album ini.

"Sebuah tantangan bagi kami sendiri untuk dapat memproduksi album tanpa produser," ungkap Tama selaku drummer Hoolahoop.

Tak cuma itu, Hoolahoop juga berkolaborasi dengan musisi senior seperti Rosnelly Wahyuning Setiotirin dan Yayan Mulyani, ibunda serta tante dari sang vokalis. Kemudian kehadiran Rinny Hasan yang merupakan ibu dari Aska Rocket Rockers, dan Ratna Oktaviani dari Katara Singers dan Alan Davison (Lamebrain).

"Ini liar, beruntungnya kami semua dapat mensinergikan ide-ide gila yang bertebaran dan semua diracik dengan manis dengan bantuan sound engineer jenius bernama Hadiyan," sambungnya.

Hoolahoop pernah terkenal dengan lagu seperti Perjalanan Terindah, Angel or Keisha, All I Wanted to Tell You That I'm Missing You dan lainnya.