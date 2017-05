Maher Zein, Harris J Hingga Fadli 'Musikimia' Bersatu dalam Album Religi

JAKARTA - Indonesia menjadi pasar besar bagi para penyanyi untuk bisa mempromosikan lagu-lagu bermuatan religi, khususnya jelang bulan Ramadan. Beberapa penyanyi asing bahkan berani menerbangkan karyanya ke sini untuk memperkenalkan lagu mereka dan mendapatkan reaksi bagus.



Diantaranya seperti Maher Zein, Harris J dan Raef yang telah memiliki fans sendiri di Indonesia lewat lagu-lagu religi yang sudah dikenal sejak beberapa tahun belakangan. Mereka bahkan mengubah lagunya dalam bahasa Indonesia.



Ketiganya saat ini sedang terlibat dalam sebuah album kompilasi "Religi Terbaik" bersama penyanyi dalam negeri yaitu Fadli 'Musikimia' dan Indah Navertari.



"Aku bersemangat sekali. Album ini responnya bagus dari lagu Peace Be Upon You (Tuntunku Kepada-Mu). Aku sangat rindu Indonesia dan semoga insya Allah bisa kesana lagi," ujar Maher dalam video call di Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (24/5/2017).



Kebanggan serupa juga disampaikan oleh Harris J yang tidak sempat hadir dalam konferensi pers dan mengucapkan lewat video call. Remaja asal London tersebut menyumbangkan lagu terbarunya yaitu Save Me From My Self.



"Save Me From Myself adalah lagu yang beda dari lagu di album lama ku dan sangat dalam," ujar Harris.



Sementara Raef yang berasal dari Amerika Serikat keluar dari zona nyamannya untuk menyumbangkan lagu di album ini. Ia mengubah lagu You Are The One dalam bahasa Indonesia.



"Ini kesmpatan langka dan keluar dari zona nyamam aku. Nyanyi dalam bahasa Indonesia adalah tantangan besar buatku dan aku bangga akan itu," ujar Raef.



Fadli sebagai perwakilan penyanyi Indonesia dalam album kompilasi tersebut menaruh bangga. Baik dalam bekerjasama dengan penyanyi dari luar negeri dan juga di produseri oleh Steve Lillywhite.



"Di dalamnya saya bisa ketemu musisi-musisi luar biasa. Senang banget. Dulu pernah kolaborasi sama Maher Zein di lagu Insya Allah tapi ini suatu kebanggan buat saya," ujat Fadli.



"Ketemu sama Steve dengan pemeganh enam kemenangan Grammy Award dan produsernya U2, band favorit saya sepanjang masa," tambahnya.



Ini bukan kali pertama Steve ikut terlibat dalam produksi album religi. Sebelumnya, ia telah menggarap GIGI dan kali ini kembali terlibat yang mana membuatnya kembali bahagia setelah bisa melakukan mixing untuk lagu Selimut Putih dan Menunggu Pamggilan-Mu untuk Fadli.



"Aku sangat bangga dengan CD ini dan tahu sprit Ramadan dan Puasa dan ini wonderful thing. Aku udah coba puasa dan great. Aku bangga ke Indonesia dengan antusias musik religi," pungkas Steve.



Album "Religi Terbaik" terdiri dari 10 lagu yang dirilis pada 24 Mei 2017. Diantaranya yaitu dari Maher Zein berjudul Peace Be Upon You, Ramadan, Tuntun Kepada-Mu, Ya Nabi Salam Alayka dan Sepanjang Hidup, Indah Navertari berjudul Rabbana, Raef berjudul You Are The One, Harris J berjudul Save Me From My Self, dan Fadli berjudul Menunggu Panggilan-Mu dan Selimut Putih.