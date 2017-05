Girls Squad Rutin Charity, Jessica Iskandar: Berawal dari Arisan

JAKARTA - Kelompok sosialita Jessica Iskandar dan Nia Ramadhani, Girls Squad rupanya sering melakukan kegiatan amal bersama. Dijelaskan Jedar sapaan akrabnya, mereka rutin menggelar charity berawal dari sering kumpul bareng.

Sejatinya kegiatan sosial itu bermula dari arisan yang dilakoni oleh dua belas sekawan itu. Jedar mengungkapkan Girls Squad sering membuat arisan yang berujung untuk charity.

"Kalo ini sih udah rutin dari kita bikin arisan kita bikin di group kita namanya, arisan dan charity yang sekiannya untuk disumbangkan," terang Jedar saat dijumpai di Gandaria City Mall, Jakarta Selatan pada Selasa (23/5/2017).

Ia pun melanjutkan, "Karena dari kegiatan-kegiatan kayak gitu misalkan aku punya ide, Tere punya ide, Nina punya ide, kita semuanya kita salurkan. Semakin lama semakin sering, semakin banyak. Jadi itu menjadi rutinitas."

Di samping itu, Karenina Sunny yang juga termasuk personel Girls Squad menerangkan bahwa mayoritas charity yang dihelat berfokus dengan edukasi. Mereka ingin memberikan dampak yang positif bagi bangsa dan negara.

"Kita lebih fokus kepada edukasi dan anak bangsa, pemimpin bangsa ke depan dengan pendidikan baik. Ke depannya kita bakal mengadakan acara-acara seperti ini," jelasnya.

"Ini bukan pamer, karena semuanya kan agama mengajarkan tangan kanan engga apa-apa, tangan kiri engga apa-apa. Tapi kalo kita bisa memberikan dampak yang baik buat masyarakat hey let's do this dengan kegiatan positif ya why not," pungkas Karenina