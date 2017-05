FOTO: Pemeran "James Bond" Roger Moore Meninggal Dunia

LOS ANGELES – Kabar duka datang dari pemeran James Bond, Roger Moore. Dirinya dikabarkan meninggal dunia di usia 89 tahun.

Menurut pemaparan di akun Twitter Roger, Selasa (23/5/2017) Roger Moore meninggal dunia karena kanker yang tidak lama ini dideritanya. Cuitan tersebut ditulis oleh ketiga anaknya yaitu Deborah, Geoffrey, dan Christian.

Postingan oleh anak-anaknya itu mengenang Roger tidak hanya sebagai ayah yang baik, namun juga seorang aktor hebat, duta UNICEF, dan penulis buku. Semua rasa cinta yang tertuang untuk Roger menjadi pengantarnya kepada kematian yang damai.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg