Berkah Song Joong Ki di Drama Park Hae Jin

SEOUL - Penampilan Song Joong Ki menjadi berkah untuk Park Hae Jin. Pasalnya, kemunculan Joong Ki sebagai peran pembantu membuat drama Hae Jin mendapatkan rating tinggi.

Dilansir Sindonews dari Dramafever, Joong Ki yang berperan sebagai karyawan bank di drama Man to Man membuat rating yang tinggi. Alasannya banyaknya fans Song Joong Ki yang menantikan kemunculan Song Joong Ki.

Man to Man menyentuh rating 10 persen saat episode kesembilan yang mana Joong Ki muncul sebagai karyawan bank. Aktor utama Descendants of The Sun ini hanya tampil sepuluh detik dalam drama tersebut.

Seperti diketahui, Man to Man dibintangi oleh Park Hae Jin, Park Sung Woong dan Kim Min Jung. Drama yang ditayangkan di stasiun JTBC ini adalah drama menceritakan, Kim Seol Woo (Park Hae Jin) agen rahasia yang mendapatkan misi untuk melindungi Hallyu Star, Yeo Woon Kang (Park Sung Woong).

Sayang, di sekitar Yeo Woon Kang terdapat seorang fan yang tergila-gila padanya sampai bekerja di agensi Yeo Woon Kang, yaitu Cha Do Ha (Kim Min Jung). Man to Man tayang setiap Jumat dan Sabtu.