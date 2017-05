Sistar Bubar, Fans Kehilangan 'Ratu Musim Panas'

SEOUL - Para penggemar Sistar sedang dilanda rasa sedih usai kabar resmi bubarnya idola mereka itu. Nama girlband asuhan Starship Entertainment tersebut menjadi perbincangan di media sosial setelah pengumuman yang dirilis pada Selasa (23/5/2017).

Terbukti lewat kata dan tagar yang masuk dalam jajaran tren di Twitter. Keduanya yakni kata SISTAR dan tagar #ThankYouSistar.

sistar disbanding and taking summer away forever. we only have 3 seasons left. autumn, winter and spring. — vivi #Al1 (@pIedists) May 23, 2017

Kabar mengejutkan ini sontak membuat para Star1 (sebutan fans) mulai merasa sedih dan kehilangan. Lantaran mengingat gelar Ratu Musim Panas yang telah melekat karena selalu melahirkan karya di musim itu.

"Thank you Sistar for this amazing 7 years!!! Queens of summer," tulis @woorieonni.

"Sistar disband. Gua nangis bangsuy," tulis @wjjmild.

"Summer will never be the same without Sistar," tulis @selugent.

"Sistar bubar dan mengambil pergi musim panas selamanya. Kita hanya punya tiga musim yang tersisa. Musim semi, musim dingin dan musim gugur," tulis @pledists.

Keputusan bubarnya Sistar ini terjadi di tahun ketujuh karier mereka sejak debut. Setiap karya yang mereka rilis kerap masuk dalam jajaran tangga lagu atas dan menjadi penantian para fans di musim panas.