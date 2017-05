FOTO: Sederet Artis Hollywood Berduka Atas Ledakan Bom di Konser Ariana Grande

LOS ANGELES – Dunia berduka setelah ada bom meledak di konser Ariana Grande di Manchester, Senin 22 Mei 2017. Semua orang dari berbagai kalangan ikut berdua dan mengutuk aksi biadab tersebut, termasuk para selebriti Hollywood.

Di Twitter, artis-artis Hollywood bergantian mendoakan keselamatan semua orang yang ada di arena tempat digelarnya konser. Katy, Perry, Demi Lovato, Taylor Swift hingga Priyanka Chopra mengungkapkan kesedihan mereka setelah mendengar apa yang terjadi.

“Berdoa untuk semua yang ada di konser @ArianaGrande,” tulis Katy Perry.

Praying for everyone at @ArianaGrande 's show

“Doaku untuk kalian, Manchester,” ungkap Demi Lovato.

My prayers are with you Manchester

Taylor Swift menulis, “Pikiran, doa, dan air mataku untuk semua yang menjadi korban tragedi Manchester malam ini. Aku mengirimkan semua cintaku.”

My thoughts, prayers and tears for all those affected by the Manchester tragedy tonight. I'm sending all my love.