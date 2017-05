FOTO: Ariana Grande Buka Suara Pasca Ledakan Bom

LONDON – Juru bicara Ariana Grande mengatakan jika pelantun Dangerous Woman itu baik-baik saja dalam ledakan bom di konsernya yang digelar di Manchester, Senin 22 Mei 2017 malam. Beberapa jam pasca tragedi tersebut, Ariana akhirnya buka suara.

Lewat Twitternya, penyanyi 23 tahun mengungkap kesedihannya yang mendalam terkait ledakan bom yang terjadi. Tak hanya itu, Ariana juga meminta maaf kepada fans dan publik atas apa yang terjadi.

“Hancur. Dari hati yang terdalam, aku sangat sangat meminta maaf. Aku tak bisa berkata-kata,” tulis Ariana.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.