Mike Lewis Akan Rindukan Jack Sparrow

JAKARTA - Mike Lewis rupanya adalah seorang penggemar franchise Pirates of the Caribbean. Ia menikmati film yang dibintangi oleh Johnny Depp dan Orlando Bloom ini sejak awal.

Usai menonton Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge, Mike memberikan sedikit komentar tentang film terakhir Johnny Depp sebagai Jack Sparrow ini.

Bagi Mike, Salazar's Revenge ini adalah sebuah film yang menyimpulkan keseluruhan cerita franchise Pirates of the Caribbean.

"Filmnya bagus banget karena jika kamu ngefans sama franchise Pirates of the Caribbean it's like, sum everything's up, jadi kamu akan merasa komplit habis nonton ini. Kalau kamu ngefans dan nonton semuanya kamu harus nonton ini biar selesai. Biar bisa move on, kalau gak nonton ini gak bisa move on," katanya saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).

Sementara untuk karakter Jack Sparrow sendiri, pria yang dikabarkan sedang dekat dengan Pevita Pearce kni merasa Salazar's Revenge adalah sebuah kado perpisahan yang indah. Meski pencinta Sparrow akan merindukannya, namun penutupan ini dirasa sangat pas.

"Semua akan kangen karakter dia karena sebelumnya kayak merasa belum komplit tapi sekarang karakter Jack Sparrow udah. Tapi if it's his last perform jadi Jack Sparrow bagus banget dan yeah it's a good end," tutupnya.