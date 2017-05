FOTO: Dewi Lestari Ungkap Pelajaran dari Menulis Lagu Kali Kedua

JAKARTA – Penulis novel dan penyanyi Dewi Lestari diketahui sebagai penggubah asli lagu Kali Kedua yang dipopulerkan Raisa Andriana. Ketika lagu ciptaannya itu menang dalam sebuah ajang penghargaan di sebuah stasiun televisi swasta, pribadi yang kini lebih terkenal sebagai penulis novel Dee itu akhirnya angkat bicara soal proses pembuatan lagu tersebut.

“Sebagai pekerja balik layar, saya berkesempatan untuk melihat sisi lain dari karya kreatif, bahwa segala keriuhan dan ingar-bingar yang terjadi setelah karya lahir dan menjadi milik banyak orang, berawal dari proses sesederhana ini,” tulis Dee di Instagram, Senin (22/5/2017).

Personel grup Rida Sita Dewi itu mengaku terkejut. Dengan mengunggah foto coret-coretan yang bertuliskan calon lirik lagu Kali Kedua, pribadi yang kini terkenal sebagai penulis novel Dee itu mengungkap ada pelajaran yang hebat di balik penulisan lagu tersebut.

A post shared by Dee Lestari (@deelestari) on May 21, 2017 at 7:17pm PDT

Dee menyadari bahwa keramaian yang kini dicapai lagu Kali Kedua berasal dari proses berantakan yang disebutnya membuat lagu. Proses itu dimulai dari menyambar sembarang kertas dan alat tulis guna menulis bakal lirik, yang kemudian digubah menjadi sebuah lagu.

“Penuh coretan, tulisan ceker ayam, dan kata-kata yang terbuang,” jelas Dee.

Lagu Kali Kedua memang sempat menjadi hit. Apalagi, lagu tersebut dipopulerkan oleh penyanyi cantik Raisa Andriana yang tidak habis-habisnya menjadi bahasan penggemar musik Indonesia. Akhir-akhir ini, dunia selebritas digemparkan dengan pertunangan Raisa dengan kekasihnya, Hamish Daud.

Tidak lupa, Dee menutup pesannya dengan ucapan semangat bagi para penulis lagu yang lain.

“To all songwriters out there, cheers to the chaos, to the silence, and to the immortal "babies"! 😘🥂,” tutup Dee.