Murung saat Pemotretan, Suzy Kangen Lee Min Ho?

SEOUL - Suzy Bae nampak terlihat merindukan Lee Min Ho. Pasalnya, penyanyi yang biasa disapa Suzy Miss A ini terlihat murung saat melakukan pemotretan di sebuah majalah.

Dilansir Sindonews, penyanyi sekaligus aktris ini menunjukkan beberapa ekspresi galau. Hal ini membuat netizen menilai bahwa Suzy merindukan Lee Min Ho yang sedang menjalani wajib militer.

"Cemberut aja Mba Suzy pasti kangen yah sama Lee Min Ho," ujar netizen yang membanjiri akun Instagram Suzy.

Tidak hanya Itu, netizen juga menyemangati Suzy dalam aktivitasnya. Mengingat fans Suzy sangat perhatian dengan kekasih Lee Min Ho tersebut.

"Oenni semangat ya kami selalu ada buat Oenni, Lee Min Ho pasti cepet balik," katanya.

Sementara, di tengah perpisahan itu, Suzy mencari kesibukan lain dengan melakukan syuting untuk drama terbarunya, While Are You Sleeping bersam Lee Jong Suk.