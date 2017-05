Tantri dan Arda Gelar Syukuran Ulang Tahun Kara

Alhamdulillah syukuran ulang tahun @karanadamedina berjalan lancar, terimakasih teman2 yang sudah menyempatkan datang kemarin. Banyak yang ga ke capture, karena kehebohan yang ulang tahun #karaZooParty

A post shared by TantriSyalindri Ichlasari (@tantrisyalindri) on May 22, 2017 at 2:07am PDT