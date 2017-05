Setelah Lamaran, Raisa dan Hamish Daud Unggah Foto Bersama, Mesra Banget

JAKARTA - Tanggal 21 Mei 2017 nampaknya dijadikan sebagai hari Patah Hati Nasional oleh masyarakat penggemar Raisa Adriana dan Hamish Daud. Pasalnya, kedua selebriti yang namanya sedang naik daun ini, diketahui telah resmi bertunangan.

Usai lamaran, keduanya kembali membuat para penggemarnya patah hati dengan unggahan foto beserta keterangannya yang cukup romantis. Dalam foto tersebut, keduanya nampak sedang bergandengan tangan, saling memuji, dan menjelaskan mengapa mantan kekasih Keenan Pearce ini menerima lamaran Hamish Daud.

"With a ring in his hand, he asked me to be his home. He asked for my love to be the foundation of our future. My arms to be the ones he returns to after every adventure. No more questioning, no more insecurities. Just me & him, on a crazy journey forever. And of course I said yes," tulis Raisa pada keterangan foto.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Hamish Daus sebagai sang calon suami dari Raisa. Ia juga diketahui mengunggah foto yang sama dengan keterangan foto berbeda, tetapi tetap berisi sanjungan untuk tunangannya.

"Ive found that energy Ive been looking for. This hand im holding.. belongs to someone that makes me a better person in a million different ways. Its a hand I'll never letting go of. Our journey has officially just begun & Im forever grateful," tulis Hamish.

Melihat unggahan tersebut tidak sedikit netizen yang patah hati. Namun di balik rasa patah hati, mereka tetap mendoakan yang terbaik bagi kehidupan Raisa dan Hamish ke depannya, serta rencana bahagia keduanya menuju jenjang pernikahan.