Surat Cinta Gisela Anastasia untuk Gempi Bikin Terharu

I always try my best Gem.. maaf kl mama masih suka kurang sabar sama Gempi.. i'm so so sorry.. cepet sembuh ya nak.. pinter minum obatnya ya.. mama tinggal kerja sebentar.. maaf td mama gak pamit malah ngomel2 krn Gempi ga mau mnm obatnya dr semalem.. i feel bad😢 nanti kl kita udh sama sama sembuh kita main lg ya ke amazing:) #lettertogempi

