Jang Geun Suk Siap Comeback Bintangi Film Baru

Solopos.com, SOLO – Lama menghilang, Geun Suk akan berkolaborasi dengan sutradara Kim Ki Duk. Kali ini ia akan berperan dalam sebuah film.

Agensi tempat Geun Suk bernaung, Tree J Co mengatakan aktor yang memerankan karakter Hwang Tae Kyung dalam drama You’re Beautiful (2009) itu baru saja mengonfirmasi keterlibatannya dalam The Time of Humans.

Film ini tentu menjadi pengobat rindu para penggemarnya mengingat ini adalah proyek film pertamanya dalam enam tahun terakhir, sejak film You’re My Pet (2011).

Dilansir Solopos, Senin (22/5/2017), The Time of Humans mengisahkan perjalanan manusia yang menguji batas emosi, moral, dan etika. Nantinya, Geun Suk akan beradu peran dengan Ahn Sung-ki, salah satu aktor yang kerap memainkan karakter seorang berdarah dingin.

“Saya merasa terhormat bisa bekerja sama dengan sutradara Kim Ki Duk. Saya memutuskan bergabung karena menarik bagi saya bisa memainkan sisi manusia yang paling naluriah,” kata Geun Suk.

Aktor kelahiran Agustus 1987 itu akan memulai proses produksi film pada akhir bulan ini.