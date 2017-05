Sekuel Mamma Mia Segera di Rilis Juli 2018 Mendatang

LOS ANGELES - Setelah sukses dengan film musikal Mamma Mia ditahun 2008, Universal Pictures kembali mengumumkan bahwa sekuel film tersebut akan segera dirilis. Dengan judul Mamma Mia: Here We Go Again!, rencananya film yang berhasil meraup keuntungan $609.8 juta ini akan dirilis pada 20 Juli 2018 mendatang.



Rencananya, film drama musikal tersebut akan menampilkan lagu-lagu dari ABBA yang tidak terdapat dalam film pertamanya. Mamma Mia: Here We Go Again! juga digadang-gadang akan kembali menyeret beberapa nama dalam film sebelumnya, seperti karakter Meryl Streep, Colin Firth dan Pierce Brosnan, untuk kembali bergabung dalam sekuel tersebut.



Playtone Pictures dikabarkan akan kembali memproduksi Mamma Mia: Here We Go Again! Sementara itu Ol Parker yang terkenal karena karyanya dalam film Best Exotic Mrigold Hotel, ditunjuk untuk menjadi penulis dalam film tersebut.



Tak hanya itu, mantan anggota ABBA, Benny Andersson dan Bjorn Ulvaeus juga akan ikut terlibat dalam proyek tersebut. Yakni sebagai pengarah musik dan lirik, sekaligus produser eksekutif.



Film Mamma Mia! (2008) diketahui bercerita tentang calon pengantin yang mencoba menemukan ayahnya dengan menggunakan lagu-lagu dari kelompok populer ABBA yang hit pada tahun 70-an. Film ini dibintangi oleh Stellan Skarsgard (Donna), Amanda Seyfried (Sophie), Julie Walters (Rosie), Dominic Cooper (Sky), Pierce Brosnan (Sam Carmichael), Colin Firth (Harry Bright), dan Stellan Skarsgard (Bill Austin). Demikian seperti dilansir Aceshowbiz.