Javier Bardem Siap Jadi Monster Frankenstein

LOS ANGELES - Aktor berkebangsaan Spanyol, Javier Bardem digadang-gadang akan memerankan tokoh monster Frankenstein yang diproduksi oleh Universal Monster Universe. Meski belum ada kepastian mengenai kabar tersebut, pria berusia 48 tahun ini mengaku senang jika ia bisa ikut bergabung dalam film tersebut.

"Yeah, well, kita sudah berbicara," ungkap Javier seperti dikutip dari Aceshowbiz.

"Dan saya akan senang bisa menjadi bagian dari (film) itu, karena itu ikon... berbicara tentang karakter ikonik! Dan saya akan memiliki kepala yang besar. Mereka tentu tidak akan menghabiskan banyak uang untuk riasan, itu sudah pasti," sambungnya.

Pada tahun 1930-an, tokoh monster Frankenstein pernah diperankan oleh Boris Karloff dengan karakter yang diadaptasi dari novel klasik berjudul sama, karya Mary Shelley. Selain itu, Frankenstein juga pernah diperankan oleh Robert De Niro (1994), Peter Boyle (1974), dan Tom Noonan (1987).

Selain film Frankenstein yang akan dirilis oleh Universal Monster Universe tahun ini, mereka juga dikabarkan akan merilis The Mummy yang dibintangi oleh Tom Cruise dan Russell Crowe pada 9 Juni mendatang. Tak hanya sampai disitu, mereka juga akan merilis Creature from the Black Lagoon, The Wolfman Reboot, dan The Invisible Man (2018).