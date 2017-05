Billboard Music Awards 2017: Kalahkan Justin Bieber, BTS Menangi Top Social Artist

LAS VEGAS – Memiliki basis penggemar yang cukup besar di seluruh dunia, BTS akhirnya mampu mengalahkan nama sekelas Justin Bieber dan Selena Gomez untuk membawa pulang piala Billboard Music Awards 2017 di kategori Top Social Artist Awards.

Kelompok K-pop tersebut telah menjadi berita utama dengan mengumumkan bahwa mereka akan berada di Las Vegas untuk ajang tahunan musik yang diadakan di Arena T-Mobile tersebut, dan kehadiran mereka mendominasi media sosial selama penghargaan.

Saat kategori Top Social Artist dipresentasikan, BTS pun didaulat tampil di panggung untuk menerima penghargaan bergengsi itu, terlihat dari raut wajah para personel asal Korea Selatan itu terbebani oleh momen yang baru pertama kali mereka rasakan, namun saat memberikan pidato kemenangannya, mereka secara khsusus mempersembahkan untuk fans.

You posted. You tweeted. You voted.



Your #BBMAs Top Social Artist presented by @ION360 is @BTS_twt! pic.twitter.com/eGVaOcI3gB