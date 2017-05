Billboard Music Awards 2017: Celine Dion Tampil Spektakuler dengan My Heart Will Go On

LOS ANGELES- Billboard Music Awards 2017 menghadirkan sejumlah musisi papan atas sebagai pengisi acara. Salah satunya adalah Celine Dion.

Di ajang penghargaan tersebut, Celine tampil dengan lagu My Heart Will Go On. Penampilan Celine tersebut sekaligus untuk menandai 20 tahun perilisan lagu yang juga soundtrack film Titanic.

Secara keseluruhan, penampilan Celine tersebut terlihat spektakuler. Tak hanya vokal, tapi outlook Celine juga memukau. Celine tampil dengan busana serba putih bak seorang Dewi.

20 years later. Still a hit. #BBMAs A post shared by Billboard (@billboard) on May 21, 2017 at 6:58pm PDT

Hal itu semakin lengkap manakala Celine berdiri di bawah lampu hias nan megah, yang membuatnya lebih bersinar. Saat lagu yang dibawakannya mencapai klimak, cahaya lampu tersebut pun berpendar ke arah penonton. Alhadil, mereka yang hadir di acara kali ini dibuat terpukau dengan penampilan Celine Dion.

Sementara itu, Billboard Music Awards sendiri masih berlangsung di T-Mobile Arena, Las Vegas. Sebanyak 22 kategori penghargaan akan diberikan pada para musisi.