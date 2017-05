Keren, Gita Gutawa Dilantik Jadi Duta Kehormatan Pariwisata Seoul

JAKARTA - Minggu (21/5/2017) menjadi salah satu hari bersejarah dalam hidup Gita Gutawa. Bagaimana tidak. Putri Erwin Gutawa ini baru saja dilantik sebagai Duta Kehormatan Pariwisata Kota Seoul.

Gita dilantik sebagai Duta Kehormatan Pariwisata Seoul oleh wakil walikota Seoul, Ryu Kyung Ki. Didaulat sebagai duta kehormatan, mantan kekasih Derby Romero itu pun merasa bangga dan senang luar biasa.

"Alhamdulillah. Ini sebuah kehormatan. It's a pleasure, it's my honour untuk jadi Duta Kehormatan Pariwisata kota Seoul. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa mempererat hubungan Indonesia Seoul," kata Gita di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan.

Ia melanjutkan, "Saya sangat menyukai Korea sebagai negara yang menghargai industri kreatifnya."

Setelah menyampaikan pidato pendeknya, Gita tampilkan membawakan sejumlah lagu. Selain lagu-lagu populer seperti Harmoni Cinta dan Sempurna, Gita juga menyanyikan lagu pertama yang dia tulis sendiri liriknya, yakni Ayo (Come On).