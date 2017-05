FOTO: Pose Bareng Adik, Syahrini Disindir Netizen Kapan Nikah

Bersama Dari Lahir Ke Dunia Ini Tak Terpisahkan Hingga Kapanpun...Dan Kondisi Apapun...Bersama Dalam Suka Dan Duka...Saling Melengkapi Kekurangan Dan Kelebihan Masing2,Walaupun Kita Berbeda Karakter...Dia Di juluki Ratu Petirrrr⚡️⚡️⚡️Karena Mulutnya Yg Tegas Dan Saklek...Incess Hanya Wanita Manja Yang Berkarya Dan Bekerja Nyata Juga Berdayaguna !!! ••• She's 👉 @syh55 My Blood Sister My Manager My Other Half My Everything...I Love You LillaHitaAlla...Togetherness Until Jannah (Surga) Mencintaimu Karena Allah Swt !!! #PrincesSyahrini #Aisyahrani #Sister #MyBloodSister #MyManager

A post shared by Syahrini (@princessyahrini) on May 19, 2017 at 12:59am PDT