FOTO: Fans dan Sesama Musisi: Selamat Jalan Leo Kristi!

Musisi hebat negeri ini telah berpulang Rest in peace #leokristi karyamu masih tetap menjadi yang terbaik di hati kami. Do'a terbaik kami #theblackduckband Menyertaimu. Leo Kristi lahir di Surabaya, 8 Agustus 1949 dan dikenal sebagai musisi pengelana dengan ciri khas musik balada. Leo merupakan musisi seangkatan almarhu Gombloh dan Franky Sahilatua dan pernah terlibat dalam pendirian grup band beraliran rock progresif bernama Lemon Trees bersama Gombloh dan Franky. Leo Kristi kemudian keluar dari Lemon Tree's dan tampil solo. Penampilan panggungnya selalu khas dengan memakai jubah hitam. Selama karier musiknya, Leo Kristipernah merilis beberapa album. Antara lain, Nyanyian Fajar (1975), Nyanyian Malam (1976), Nyanyian Tanah Merdeka (1977), Nyanyian Cinta (1978), Nyanyian Tambur Jalan (1980), Lintasan Hijau Hitam (1984), Biru Emas Bintang Tani (1985, gagal beredar). Dia juga pernah merilis Catur Paramita (1993) dan Tembang Lestari (1995, direkam pada CD terbatas), Warm, Fresh and Healthy (17 Desember 2010), dan Hitam Putih Orche (2015).

A post shared by theblackduckofficial (@theblackduckofficial) on May 20, 2017 at 8:59pm PDT