VIDEO: Nih, Kemampuan Baru Bumblebee di Transformers: The Last Knight

JAKARTA - Menjelang peluncurannya, Transformers: The Last Knight, terus mengungkapkan cuplikan dan gambar-gambar baru yang tentunya membuat penasaran penggemarnya. Yang terbaru adalah sebuah klip yang memperlihatkan aksi Bumblebee.



Dalam klip itu terlihat Bumblebee memperlihatkan teknik perang baru. Di klip tersebut, Bumblebee mengalahkan musuhnya dengan menyatukan kembali tubuhnya untuk melakukan serangan yang tidak diduga para musuhnya. Keren ya?





Di cuplikan video tersebut, tubuh Bumblebee tercerai berai akibat serangan manusia pembenci Transformer. Tapi, itu tidak membuat nasib Bumblebee tamat. Robot kuning itu mengontrol semua bagian tubuhnya lewat pikiran untuk bersatu lagi secara utuh. Cade Yeager yang diperankan Mark Wahlberg dalam film itu mengatakan para prajurit tersebut salah karena sudah menyerang Bumblebee.



Dikutip dari CinemaBlend, seperti empat film Transformer sebelumnya, di The Last Knight, Bumblebee akan kembali menjadi pemain utama. Di Age of Extinction, dia sudah menjadi pemimpin Autobots ketika Optimus Prime terbang ke angkasa. Di The Last Knight, Bumblebee meng-upgrade dirinya sehingga sulit untuk dibunuh.



Transformers: The Last Knight disutradarai Michael Bay, yang sudah menukangi lima film franchise ini. Bay sudah mengatakan bahwa seri kelima ini adalah film terakhirnya untuk franchise ini.



The Last Knight memporak porandakan mitos inti franchise Transformers dan mendefinisikan ulang apa artinya menjadi pahlawan. Di film ini, manusia dan Transfomers berperang, Optimus Prime pergi.



Kunci untuk menyelamatkan masa depan terkubur dalam rahasia masa lalu, dalam sejarah tersembunyi Transformers di Bumi. Penyelamatan dunia terletak di pundak Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, seorang tuan tanah Inggris (Anthony Hopkins) dan seorang dosen Oxford (Laura Haddock). Transformers: The Last Knight akan dirilis di Amerika Serikat pada 21 Juni mendatang.