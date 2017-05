FOTO: Tom Hardy Pastikan Bakal Jadi Venom di Spin Off Spider Man

LOS ANGELES - Venom akhirnya menemukan aktor utama dan sutradara. Aktor kondang Tom Hardy yang pernah memerankan Bane di The Dark Knight Rises bakal memerankan tokoh utama di film spin-off Spider-Man tersebut. Sementara Ruben Fliescher menjadi sutradara film yang akan dirilis pada 2018 itu.



“Tom Hardy adalah Eddie Brock di #Venom, film baru dari Marvel Universe Sony yang dirilis pada 5 Oktober 2018—produksi dimulai pada musim gugur ini,” tulis Sony di akun resminya di Twitter.



Venom adalah satu dari sekian film yang diangkat dari karakter berbasis dunia Marvel dan Spider-Man yang berada di bawah kendali Sony. Sony saat ini membuat ulang Spider-Man bersama Marvel untuk film Homecoming yang akan dirilis 7 Juli mendatang. Studio ini juga mengembangkan proyek Silver Sable/Black Cat di antara karakter lain dari kandang Spider-Man.

